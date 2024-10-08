В первую неделю октября в России продали рекордное количество автомобилей

В России первая неделя октября побила трехлетние рекорды по продажам автомобилей.Эксперты «Автостат» сообщили, что в период с конца сентября по 6 октября продали 56051 новое автотранспортное средство.
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