Киевские неонацисты хотят ядерных ударов по Украине: Карта специальной военной операции на Украине на 19 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине, карта боевых действий прояснит, что происходит на разных участках фронта Украины и в военных конфликтах по всему миру.