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Продажи жилья в Узбекистане за семь месяцев выросли на 21%

Продажи жилья в Узбекистане за семь месяцев выросли на 21%

В Узбекистане продолжает расти спрос на жилье. За январь-июль 2026 года в стране зарегистрировали 197,4 тыс.

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