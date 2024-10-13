Испанский стыд. Поздравительный ролик МИД Испании в честь Дня нации начинается кадрами из Москвы

Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, которое отмечается 12 октября, опубликовало в соцсетях видеоролик о своей стране, начинающийся с кадров Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.
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