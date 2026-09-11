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МОСИНФОРМ

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«Цифровой советник» на портале МБМ поможет предпринимателям открыть и развить свое дело

«Цифровой советник» на портале МБМ поможет предпринимателям открыть и развить свое дело

Бесплатный нейроконсультант «Цифровой советник» стал доступен тем, кто планирует открыть бизнес или уже занимается предпринимательством.

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