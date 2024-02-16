Кредитный рейтинг: что известно о судьбе собранных Надеждиным пожертвований в ходе президентской кампании

После отказа ЦИК РФ зарегистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты России политику следовало закрыть избирательный счёт, а также рассчитаться по финансовым обязательствам перед сотрудниками штабов и сборщиками подписей.
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