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Público: Киеву не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах

Público: Киеву не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах

www.globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa Решение Киева положиться на буффонаду украинского президента Владимира Зеленского, как на основу своей дипломатии на переговорах с РФ в Стамбуле, было провальным, пишет газета Público.

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