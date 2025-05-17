www.globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa Решение Киева положиться на буффонаду украинского президента Владимира Зеленского, как на основу своей дипломатии на переговорах с РФ в Стамбуле, было провальным, пишет газета Público.
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