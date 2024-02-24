Дмитрий Назаров с супругой были уволены из МХТ год назад Константином Хабенским. Тогда инцидент обсуждала вся общественность.
Хабенский прокомментировал возвращение Назарова в МХТ
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Назаров и его жена , не нужны нам! Пусть живут во Франции, можно подумать, незаменимые!
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15 час.
Александр Ляшенко
Настораживает ответ Хабенского, выходит, что засранец Назаров сбегал по нужде в Париж,и вот вернётся?
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12 час.
ЕК
Елена Коваль
Пытается готовить " почву" " великий " Хабенский
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6 час.
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