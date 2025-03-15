А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

Славянам которые хотят жить в России почемунто указывают путь на Сибирь,в деревни,а сотнитысячь чужеземцев чурбанов сколь угодно в Питере размещают! Как это так?

Лариса Галахова

Захаров гнойными соплями весь Невский. В парадных тебя провожают наглым взглядом доставщики-мигранты.Вы их не увидите не на концертах, не в музеях. Им это не интересно.Они приезжают сюда жить по кайфу, размножаться и пользоваться всеми благами. А русским, которые хотят переехать в Россию нужно пройти 7 кругов ада чтобы получить ВНЖ.