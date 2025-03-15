Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    Захаров гнойными соплями весь Невский. В парадных тебя провожают наглым взглядом доставщики-мигранты.Вы их не увидите...А им самим не стр...
  • Алексей Горшков
    Напомнило старую миниатюру А.Райкина: "Строгости! Такие строгости! Вот могут человека в тюрьму посадить, если он свою...Русофобия получил...
  • Юрий Александров
    "Мочить !"👍Держава криво ухм...

А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

Пока одни наши соотечественники, чьи города уже превратились в этнические анклавы, стонут от нашествия пришлых агрессивных людей, заполонивших их некогда уютные и безопасные дворы и улицы, другие занимаются легализацией незаконно находящихся в России иностранцев за деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Славянам которые хотят жить в России почемунто указывают путь на Сибирь,в деревни,а сотнитысячь чужеземцев чурбанов сколь угодно в Питере размещают! Как это так?
Ответить
7 час.
Валентина Литвяк
Только войсковая операция, больше ничего не поможет. Россию захватили чурки всерьез.
Ответить
6 час.
Лариса Галахова
Захаров гнойными соплями весь Невский. В парадных тебя провожают наглым взглядом доставщики-мигранты.Вы их не увидите не на концертах, не в музеях. Им это не интересно.Они приезжают сюда жить по кайфу,  размножаться и пользоваться всеми благами. А русским,  которые хотят переехать в Россию нужно пройти 7 кругов ада чтобы получить ВНЖ.
Ответить
2 мин.
наверх