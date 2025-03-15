Пока одни наши соотечественники, чьи города уже превратились в этнические анклавы, стонут от нашествия пришлых агрессивных людей, заполонивших их некогда уютные и безопасные дворы и улицы, другие занимаются легализацией незаконно находящихся в России иностранцев за деньги.
А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге
Комментарии
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Eduard
Славянам которые хотят жить в России почемунто указывают путь на Сибирь,в деревни,а сотнитысячь чужеземцев чурбанов сколь угодно в Питере размещают! Как это так?
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7 час.
Валентина Литвяк
Только войсковая операция, больше ничего не поможет. Россию захватили чурки всерьез.
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6 час.
Лариса Галахова
Захаров гнойными соплями весь Невский. В парадных тебя провожают наглым взглядом доставщики-мигранты.Вы их не увидите не на концертах, не в музеях. Им это не интересно.Они приезжают сюда жить по кайфу, размножаться и пользоваться всеми благами. А русским, которые хотят переехать в Россию нужно пройти 7 кругов ада чтобы получить ВНЖ.
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2 мин.
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