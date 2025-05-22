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Царьград

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"Я инвалид, не могу служить": пленный ВСУ рассказал, как на Украине мобилизовали аутиста и отправили на передовую

"Я инвалид, не могу служить": пленный ВСУ рассказал, как на Украине мобилизовали аутиста и отправили на передовую

Во время подготовки инструктор советовал новобранцам дезертировать.Украинские военкоматы мобилизовали инвалида II группы с аутизмом и отправили его на передовую, пишет РИА Новости.

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