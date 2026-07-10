В Самарской области задержаны 4 редких попугая без документов

Сотрудники Самарской таможни остановили транспортное средство в районе поселка Акбулак. В салоне автомобиля были обнаружены клетки с четырьмя попугаями: двумя сине-желтыми ара и двумя благородными зелено-красными особями.
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