СК возбудил дело о похищении 15-летней девушки в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело о похищении пятнадцатилетней девушки в городе Ачинске в Красноярском крае, за которую преступники потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
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