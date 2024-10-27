Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Недовольные есть всегда. Быть недовольным — естественное свойство человеческой природы. Виктор Франкл рассказывал, что когда в лагере Калифорнийского университета начали возникать пикеты за свободу слова, число пациентов, поступающих в психиатрическое отделение студенческой клиники, резко упало… но вновь подскочило, как только пикетирование завершилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии