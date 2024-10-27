Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Недовольные есть всегда. Быть недовольным — естественное свойство человеческой природы. Виктор Франкл рассказывал, что когда в лагере Калифорнийского университета начали возникать пикеты за свободу слова, число пациентов, поступающих в психиатрическое отделение студенческой клиники, резко упало… но вновь подскочило, как только пикетирование завершилось.

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Комментарии
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Сергей
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Владимир Грачев
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