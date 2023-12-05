Захарова объяснила, почему Лавров прервал речь на заседании ОБСЕ

Просьба главы МИД России Сергея Лаврова "оставить его в покое", сказанная им посреди выступления на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), была адресована назойливому фотографу.
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