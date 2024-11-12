20 прикольных снимков из категории «в нужное время в нужном месте»

Настоящая жизнь всегда измеряется мгновениями. Вот ты взлетаешь, летишь, и все обращают на тебя внимание, миг славы и триумфа! А потом плюх в грязную лужу и вот уже пошли мгновения конфуза, что тоже забавно.
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