Врач Воронцов рассказал о важности ранней диагностики рака молочной железы

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. О важности раннего выявления болезни рассказал кандидат медицинских наук, заведующий 6-м онкологическим отделением опухолей молочной железы НИИКО «НОКОД» Алексей Воронцов, пишет ИА «Время Н» .
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