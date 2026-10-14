Bank of America выплатит $11,7 млн за нарушения санкций США

Bank of America заплатит 11,7 млн долларов за 475 нарушений санкций, включая сделки с подсанкционными банками в России с сентября 2021 по апрель 2025.
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