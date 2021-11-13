Ключи от новых автомобилей получили участковые уполномоченные полиции в Новосибирской области

Ключи от новых автомобилей получили участковые уполномоченные полиции в Новосибирской области

13 ноября на площади Ленина, в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции, состоялось торжественное построение личного состава, в ходе которого руководителям подразделений УУП Новосибирской области были вручены 39 новых служебных автомобилей марок «УАЗ Патриот».

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