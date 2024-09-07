Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Жители  Европы  в  России  гораздо  более  желательны, чем  мигранты  из Средней  Азии. Они, европейцы, грамотные  лю...В Россию потянули...
  • Eduard
    Не имеют права! Не выдумывайте права на ходу! Своей Польшей занимайтесь идиоты!Польша готовится ...
  • Maxim
    В РФ тогда - поближе к Китаю.Иран перенесёт ст...

«Интересно»: Маск добавил интриги к словам Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах

«Интересно»: Маск добавил интриги к словам Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах

Миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможной поддержке вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Удивился Трамп?Пусть вспомнит своё поведение ,особенно после встреч с Путиным ,когда он всем рассказывал о том ,что они договорились ,они решили ,теперь все проблемы решены ,а по приезду в Пиндосию мгновенно дезавуировал в одностороннем порядке все договоренности ,тем самым оскорбляя и обесценивая результаты договоренности ...И что должен Путин ?Верить ему ?Нет ,ему верить нельзя ,он ЛГУН и позёр ....
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх