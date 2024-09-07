«Интересно»: Маск добавил интриги к словам Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах

Миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможной поддержке вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США.
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