«Интересно»: Маск добавил интриги к словам Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах

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Юрий Зубрин

Удивился Трамп?Пусть вспомнит своё поведение ,особенно после встреч с Путиным ,когда он всем рассказывал о том ,что они договорились ,они решили ,теперь все проблемы решены ,а по приезду в Пиндосию мгновенно дезавуировал в одностороннем порядке все договоренности ,тем самым оскорбляя и обесценивая результаты договоренности ...И что должен Путин ?Верить ему ?Нет ,ему верить нельзя ,он ЛГУН и позёр ....