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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабенко и Перов вошли в тренерский штаб Квартальнова в «Локомотиве»

«Локомотив» объявил о назначении  Юрия Бабенко и Александра Перова в тренерский штаб клуба.  Они стали помощниками главного тренера ярославцев  Дмитрия Квартальнова .

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