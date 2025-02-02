Политика как он...
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Политика как она есть

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  • wW6FVU bSGTm2o
    садистка какая то,Призвавшая к гено...
  • Юрий Талалаев
    Вот по голове не погладят точно если из за одного таджика график порушит. Долго в сторону смотреть нельзя .«У нас так принят...
  • владимир петров
    За такое высказывание, отрезать язык, хотя бы разок, по другому с подстилками нельзя, пендосовская мразота, всегда та...Призвавшая к гено...

Казанский стрелок Галявиев рассчитывал взрывом разрушить всю школу

Казанский стрелок Галявиев рассчитывал взрывом разрушить всю школу

Ильназ Галявиев, признанный виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года и приговоренный к пожизненному лишению свободы, планировал с помощью взрывного устройства полностью уничтожить здание учебного заведения.

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