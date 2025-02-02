Казанский стрелок Галявиев рассчитывал взрывом разрушить всю школу

Ильназ Галявиев, признанный виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года и приговоренный к пожизненному лишению свободы, планировал с помощью взрывного устройства полностью уничтожить здание учебного заведения.
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