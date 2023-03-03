Будить спящего второклассника пришлось пожарным

Школьник в Кондопоге напугал родителей, они вызвали спасателей Вечером 2 марта на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги позвонила взволнованная женщина и сообщила, что ее сын второклассник находится один в квартире и не открывает дверь.