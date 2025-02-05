Украина не в состоянии вернуть себе территории, которые были освобождены российскими военными. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, обвинив западные страны в недостаточно оказанной помощи.
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