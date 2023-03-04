Эрмитаж сделал бесплатным вход для посетителей 8 марта

Вход в Государственный Эрмитаж 8 марта будет бесплатным. Об этом говорится в сообщении учреждения. В музее рассказали, что 8 марта вход в Главный музейный комплекс и Главный штаб будет бесплатным для всех категорий индивидуальных посетителей.