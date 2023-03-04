Газета «Культура»

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Эрмитаж сделал бесплатным вход для посетителей 8 марта

Эрмитаж сделал бесплатным вход для посетителей 8 марта

Вход в Государственный Эрмитаж 8 марта будет бесплатным. Об этом говорится в сообщении учреждения. В музее рассказали, что 8 марта вход в Главный музейный комплекс и Главный штаб будет бесплатным для всех категорий индивидуальных посетителей.

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