Шольц раскритиковал министра за подписание соглашения с Китаем

Global Look Press/IMAGO/Felix Zahn Канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга, который без его ведома подписал соглашение о намерениях по обмену данными с Китаем.
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