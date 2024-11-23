Семья фигуранта по делу Долиной уверена, что мужчину «использовали втёмную»

В семье 27-летнего Артура Каменецкого, арестованного по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, рассказали, что раньше уже слышали про эту аферу по телевизору, но даже представить не могли, что в ней замешан их родственник.