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Семья фигуранта по делу Долиной уверена, что мужчину «использовали втёмную»

Семья фигуранта по делу Долиной уверена, что мужчину «использовали втёмную»

В семье 27-летнего Артура Каменецкого, арестованного по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, рассказали, что раньше уже слышали про эту аферу по телевизору, но даже представить не могли, что в ней замешан их родственник.

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