Будьте готовы к удару! 22 апреля ожидается магнитная буря

В ближайшее время, 22 апреля, ожидается повышение магнитной активности. Согласно прогнозам, во второй половине дня с вероятностью 85% возможны магнитные бури класса G1-G2, то есть от слабой до умеренной интенсивности.
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