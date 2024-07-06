Главред свердловской газеты отвергла претензии Мизулиной

Главный редактор издания «Ревдинский рабочий» (Свердловская область) Ольга Вертлюгова опровергла обвинения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в оскорблениях подростка, просившего обеспечить питьевой водой обесточенный район.
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