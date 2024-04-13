У армян возник резонный вопрос после слов Пашиняна о союзе с Россией: "Готовит себе алиби"

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван стремится пресекать попытки политизации ЕАЭС, но этому желанию поверили не все15 апреля в Армению с однодневным визитом прилетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии