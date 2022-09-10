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Концерт «The Beatles на высоте 230 метров» в пространстве Imperia Sky Loft

Концерт «The Beatles на высоте 230 метров» в пространстве Imperia Sky Loft

Битломания гремела по миру в 1960-е, но спустя полвека интерес к музыке «Битлз» не иссякает. Их мелодии по-прежнему чаруют оригинальностью и красотой, каждая песня звучит на удивление современно, а альбомы не выходят из топов стриминговых сервисов.

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