Концерт «The Beatles на высоте 230 метров» в пространстве Imperia Sky Loft

Битломания гремела по миру в 1960-е, но спустя полвека интерес к музыке «Битлз» не иссякает. Их мелодии по-прежнему чаруют оригинальностью и красотой, каждая песня звучит на удивление современно, а альбомы не выходят из топов стриминговых сервисов.