20 января в государственном учреждении образования ´Средняя школа №20 г. Бобруйска´ прошёл спортивный праздник ´Снежный снайпер´, в котором приняли участие семейные команды, педагогические работники и сборные учащихся ГУО ´Средняя школа №20 г.
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