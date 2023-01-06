Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что США не стремятся к политическому урегулированию на Украине

Соединенные Штаты не стремятся к политическому урегулированию на Украине, об этом, в том числе, указывают решения американских властей о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который будут включены боевые машины пехоты (БМП) Bradley.
Соединенные Штаты не стремятся к политическому урегулированию на Украине, об этом, в том числе, указывают решения американских властей о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который будут включены боевые машины пехоты (БМП) Bradley.
Свежие комментарии