Генсек НАТО призвал Украину отказаться от мирных переговоров

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить мирные переговоры с Россией до получения достаточной военной помощи от западных союзников, которая позволит укрепить позиции Киева на поле боя.
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