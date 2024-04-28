4 феерических факта о нашем теле

Разбираемся, зачем наш организм отращивает дополнительные кости.1. Отбеливатель превращает нашу кожу в мыло Если на ваши руки попадёт немного отбеливателя, то вы можете почувствовать, как спустя некоторое время они становятся скользкими и будто намыленными.