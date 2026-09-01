Безруков призвал не искать сходства между сериалом "Трудно быть богом" и повестью

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поклонникам творчества братьев Аркадия и Бориса Стругацких при просмотре сериала "Трудно быть богом" не стоит концентрироваться исключительно на поиске сходств с оригинальным произведением.
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