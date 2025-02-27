Набиуллина назвала текущий уровень ставки ЦБ необходимым для снижения инфляции

Текущий уровень ключевой ставки в 21% необходим для достижения целевого показателя инфляции в 4%. Об этом 27 февраля заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе Ежегодной встречи с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.