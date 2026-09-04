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Тепло для волчат: добрая сказка для детей

Тепло для волчат: добрая сказка для детей

В этой доброй сказке для детей брат и сестра-волчата, оставшись одни в промёрзшем лесу, отправляются навстречу чуду — и узнают, что даже в самую лютую стужу тепло приходит к тем, кто не разучился надеяться.

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