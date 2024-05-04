Непогода в Свердловской области вызвала задержку пассажирских поездов

Максимально время задержки до пяти часов Всего 10 поездов дальнего следования и пригородного сообщения задерживаются из-за непогоды и обледенения проводов на перегонах, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
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