🎭 Провинциальный театр может стать хорошей школой для актёра Заслуженный артист Крыма, актёр театра и кино, преподаватель Александр Денисенко отметил, что для успеха актёру не всегда нужно театральное образование.
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