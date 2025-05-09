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Золото дешевеет из-за ФРС

Золото дешевеет из-за ФРС

Цены на золото снизились после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США не спешит снижать процентные ставки, даже несмотря на торговую войну президента Дональда Трампа.

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