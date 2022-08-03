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Четырёхдневная рабочая неделя в России — это большой обман? Придется работать по 12 часов или получать меньшую зарплату

Четырёхдневная рабочая неделя в России — это большой обман? Придется работать по 12 часов или получать меньшую зарплату

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что под предложением ввести в стране четырёхдневную рабочую неделю авторы инициативы скрывают большой обман под видом заботы о людях.

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