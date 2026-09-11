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Газета.ру

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Депутат Свинцов заявил, что излучение от вышек 5G меньше, чем от 4G

Депутат Свинцов заявил, что излучение от вышек 5G меньше, чем от 4G

Вышки 5G безопасны для здоровья россиян, поскольку излучения от них меньше из-за более частой установки.

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