Это нужно волосам: советы парикмахера по уходу, стрижке и покраске, а также, когда наступят для этого лучшие дни в январе – зимнее время диктует свои правила Ольга БезродняяСтилист-парикмахер рассказал, когда лучше стричься и краситься в январе 2025 года: правильный выбор даты поможет не только сохранить здоровье волос, но и привлечь положительную энергию.