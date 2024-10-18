СССР погубила ложь - это аксиома

Ирина52

Повальный ДЕФИЦИТ у нас сегодня. Колбаса без мяса, сыр без молока, сметана непонятно из чего и так далее. Дефицит совести,дружелюбия. Дефицит работы с зарплатой, на которую можно жить ,а не выживать, не говоря уже о пенсиях...Дефицит врачей в поликлиниках и учителей в школах. Фактически платная медицина, если хочешь лечиться, а не становиться хроником. Нынешняя свобода слова -ФИКЦИЯ. Она покупается и продается. За тридцать лет ни одного референдума, где бы народ мог сказать свое слово по поводу колониальной конституции. А на мнения в интернете или на резолюции митингов, на петиции и прочие способы выпустить пар власти наплевать...