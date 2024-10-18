Аудитория предсказуемо поделилась на два лагеря. Два полюса: «Ой, хачунимагу обратно в СССР!» и «падавайдимакратию, сталинзверь».
СССР погубила ложь - это аксиома
Комментарии
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Ирина52
Повальный ДЕФИЦИТ у нас сегодня. Колбаса без мяса, сыр без молока, сметана непонятно из чего и так далее. Дефицит совести,дружелюбия. Дефицит работы с зарплатой, на которую можно жить ,а не выживать, не говоря уже о пенсиях...Дефицит врачей в поликлиниках и учителей в школах. Фактически платная медицина, если хочешь лечиться, а не становиться хроником. Нынешняя свобода слова -ФИКЦИЯ. Она покупается и продается. За тридцать лет ни одного референдума, где бы народ мог сказать свое слово по поводу колониальной конституции. А на мнения в интернете или на резолюции митингов, на петиции и прочие способы выпустить пар власти наплевать...
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1 час.
US
Uri Strukow
Автор не сделал основной вывод своего исследовательского труда- что ждет Россию в будущем, учитывая опыт Союза, если вранье, коррупция, казнокрадство, некомпетентность и все аналогичное, сегодня зашкаливают. А гегемоном сегодня стало то самое тунеядствующее быдло, которое пролезло во власть в Союзе, смело страну и превратило власть в кормушку. Если Союз погубила ложь, то завтра гораздо туманнее, чем выглядит по фанфарам в СМИ.
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1 час.
Дмитрий Бакланов
А может дело как раз в разнице строя? Социализм основан на правде, капитализм основан на лжи. Поэтому коррупция, ложь,мошенничество не приносят вреда строю. Он построен на этом. Стадии развития такого государства - разбой, грабеж, воровство и мошенничество. И только затем крах.
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58 мин.
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