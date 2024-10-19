10 любопытных фактов о дружбе, от которых на душе теплеет

Неважно, что за окном холодно, от крепкой дружбы на душе всегда тепло!1. В современной психологии считается, что ощущение счастья от дружбы связано с интенсивностью совместных занятий друзей и тем, насколько часто друзья положительно оценивают друг друга.
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