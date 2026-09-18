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«Ребятки, знакомьтесь: моя любовь»: Наталья Ионова-Чистякова показала добермана в личном блоге

«Ребятки, знакомьтесь: моя любовь»: Наталья Ионова-Чистякова показала добермана в личном блоге

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, завела добермана. О появлении нового питомца артистка рассказала в личном блоге.

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