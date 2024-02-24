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    Хохол- сдавайся!Плененный в Авдее...

Маск заявил, что Рютте не имеет права подписывать с Украиной договор о помощи

Маск заявил, что Рютте не имеет права подписывать с Украиной договор о помощи

РИАМО - 24 фев. Уходящий премьер Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Киевом договор о безопасности, включающий десятилетнюю поддержку Украины, заявил американский бизнесмен Илон Маск, пишет РИА Новости.

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