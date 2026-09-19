The issue of territories in the settlement of the Ukrainian conflict is no longer the main thing, the main thing is what the political structure of the part of the country that is now controlled by the Kiev regime will be.
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