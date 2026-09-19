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The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

It's not about a piece of Donbass anymore: The territorial issue of Ukraine is no longer the main thing

It's not about a piece of Donbass anymore: The territorial issue of Ukraine is no longer the main thing

The issue of territories in the settlement of the Ukrainian conflict is no longer the main thing, the main thing is what the political structure of the part of the country that is now controlled by the Kiev regime will be.

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