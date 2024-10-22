Урожай озимой пшеницы может снизиться к 2025 году

Среди причин эксперты выделяют засуху и нежелание фермеров вкладываться в защиту растений В 2025 году урожай пшеницы может сократиться из-за засухи и отсутствия дополнительных вложений фермеров в защиту растений, сообщает "Коммерсантъ".
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