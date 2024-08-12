В Красноярске нашли поискового пса Тип-топа

Пропавшего поискового пса Тип-топа нашли спустя девять дней. Радостной новостью поделилась в соцсетях владелица собаки Мария Курбатова и волонтеры «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной», которые изначально и распространяли ориентировку животного.
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